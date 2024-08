La Soluzione ♚ Per gustarla bisogna romperla La soluzione di 4 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : NOCE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente NOCE

Curiosità su Per gustarla bisogna romperla: Botanica Noce – genere di alberi da frutto e da legno Noce – in biologia, frutto secco con un seme (raramente due) contenuto in un pericarpo legnoso o coriaceo Noce – frutto delle piante dell'omonimo genere Noce di cocco Noce pecan Noce del Brasile Noce di areca o noce di ara o noce di betel – drupa prodotta da Areca catechu Noce moscata – seme contenuto in una drupa prodotta da Myristica fragrans Noce di cola – seme prodotto da alberi del genere Cola Noce macadamia o noce del Queensland – seme prodotto dalla Macadamia integrifolia Noce d'acagiù o anacardio – achenio prodotto da Anacardium occidentale Noce vomica – bacca prodotta da Strychnos nux– vomica Idrografia Noce – torrente del Trentino-Alto Adige, affluente dell'Adige Noce – fiume della Basilicata Noce – torrente del Piemonte Toponomastica Italia Noce – frazione del comune italiano di Vicopisano, in Toscana Noce – quartiere di Palermo Noce – unità di primo livello di Palermo Francia Nocé – comune francese nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia Altro Teresa Noce – partigiana e politica italiana Noce – simbolo araldico Noce – taglio di carne appartenente al quarto posteriore della coscia del bovino Pagine correlate Del Noce Noci . Altri progetti contiene il lemma di dizionario «noce».

