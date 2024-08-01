Per prepararlo si tritano i pinoli

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Per prepararlo si tritano i pinoli' è 'Pesto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PESTO

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Perché la soluzione è Pesto? Il pesto è una salsa tipica della cucina italiana, particolarmente amata per il suo sapore intenso e aromatico. Per prepararlo, si tritano finemente i pinoli, che contribuiscono a dare consistenza e gusto ricco alla miscela. La combinazione di basilico, olio d’oliva, formaggio e aglio si amalgama con i pinoli tritati, creando un condimento versatile per pasta, bruschette e altre pietanze. La sua preparazione richiede cura e attenzione ai dettagli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per prepararlo si tritano i pinoli". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Per prepararlo si tritano i pinoli nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Pesto

Per risolvere la definizione "Per prepararlo si tritano i pinoli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per prepararlo si tritano i pinoli" conferma che la soluzione 'Pesto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pesto

P Padova E Empoli S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per prepararlo si tritano i pinoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pesto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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