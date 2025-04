Erano tempi - Soluzione Cruciverba: Bei

BEI

Lo sapevi che? L'amore ai tempi del colera: L'amore ai tempi del colera (El amor en los tiempos del cólera) è un romanzo dello scrittore colombiano Gabriel García Márquez (Premio Nobel per la letteratura 1982), pubblicato nel 1985 in lingua spagnola con una tiratura milionaria, traduzioni quasi immediate in molte altre lingue ed enorme successo di pubblico.

