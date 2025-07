Lo erano serbi e croati ai tempi di Tito nei cruciverba: la soluzione è Iugoslavi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo erano serbi e croati ai tempi di Tito' è 'Iugoslavi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IUGOSLAVI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Iugoslavi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Iugoslavi.

Perché la soluzione è Iugoslavi? Iugoslavi era il termine usato per indicare le persone appartenenti alla Jugoslavia, un paese che univa diverse nazionalità come serbi e croati sotto un'unica bandiera durante l'epoca di Tito. Questo termine rappresenta l'identità condivisa di un popolo che si riconosceva in uno stato comune, prima che le divisioni etniche portassero alla dissoluzione. È un ricordo di un passato di unità e complessità culturale.

I Imola

U Udine

G Genova

O Otranto

S Savona

L Livorno

A Ancona

V Venezia

I Imola

