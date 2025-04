Commise il primo omicidio - Soluzione Cruciverba: Caino

CAINO

Lo sapevi che? Jack Unterweger: Johann "Jack" Unterweger, noto anche come Jack The Writer o Il prigioniero poeta (in austriaco Häfenpoet) (Judenburg, 16 agosto 1950 – Graz, 29 giugno 1994), è stato un serial killer austriaco, che si stima abbia ucciso dalle 10 alle 15 donne.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.