La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È vicina all aeroporto di Fertilia' è 'Alghero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALGHERO

Curiosità e Significato di "Alghero"

Approfondisci la parola di 7 lettere Alghero: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Alghero? Alghero è una splendida città situata in Sardegna, famosa per le sue meravigliose spiagge e il suo affascinante centro storico. Vicina all’aeroporto di Fertilia, Alghero è un punto di partenza ideale per esplorare le bellezze naturali e culturali della regione. Con la sua architettura catalana e il delizioso cibo locale, è una meta che riesce a incantare ogni visitatore.

Come si scrive la soluzione Alghero

Hai davanti la definizione "È vicina all aeroporto di Fertilia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

G Genova

H Hotel

E Empoli

R Roma

O Otranto

