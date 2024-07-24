Regione di Carpazi o di Spagna nei cruciverba: la soluzione è Galizia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Regione di Carpazi o di Spagna' è 'Galizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
GALIZIA
La parola Galizia è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Galizia.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Regione storica della SpagnaRegione storica della Spagna nord-occidentaleRegione della SpagnaRegione dell Austria meridionaleLa regione più orientale d Italia
Se "Regione di Carpazi o di Spagna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.Le 7 lettere della soluzione Galizia:
