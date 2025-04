Possono essere renette o delicious - Soluzione Cruciverba: Mele

MELE

Lo sapevi che? Cles: Cles (IPA: /'kles/; Clés o Cliès in noneso) è un comune italiano di 7 396 abitanti della provincia autonoma di Trento in Trentino-Alto Adige. È il capoluogo della Val di Non.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.