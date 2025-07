Diventano bianche a furia di ricevere lettere nei cruciverba: la soluzione è Lavagne

LAVAGNE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Lavagne? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Lavagne.

Perché la soluzione è Lavagne? Le lavagne sono superfici su cui si scrive con gessetti, diventando bianche man mano che si usano e si accumulano tracce di gesso. Sono strumenti fondamentali in classe o in ambienti di lavoro per appunti e spiegazioni rapide. La loro caratteristica principale è proprio il colore, che si trasforma e si rinnova ogni volta che vengono pulite e riutilizzate.

Non riesci a risolvere la definizione "Diventano bianche a furia di ricevere lettere"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

G Genova

N Napoli

E Empoli

