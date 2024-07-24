Un asta ritta sul tetto
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un asta ritta sul tetto' è 'Parafulmine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PARAFULMINE
Perché la soluzione è Parafulmine? Una parola che si riferisce a una struttura verticale collocata sulla sommità di un edificio è un parafulmine. Si tratta di un elemento progettato per proteggere gli edifici dai fulmini, fungendo da punto di scarico per le scariche elettriche atmosferiche. La sua presenza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e delle strutture, prevenendo danni considerevoli. La funzione principale di questa installazione è attirare e deviare le scariche elettriche lontano dagli ambienti interni.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un asta ritta sul tetto". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Un asta ritta sul tetto nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Parafulmine
La definizione "Un asta ritta sul tetto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un asta ritta sul tetto" conferma che la soluzione 'Parafulmine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Parafulmine
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un asta ritta sul tetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Parafulmine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sovrasta molti edificiFu inventato da FranklinL asta appuntita sul tettoOgnuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tettoHanno tutte un tettoQuella del tetto è di tegoleSono diverse nel tetto
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