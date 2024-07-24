Un asta ritta sul tetto

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un asta ritta sul tetto' è 'Parafulmine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARAFULMINE

Perché la soluzione è Parafulmine? Una parola che si riferisce a una struttura verticale collocata sulla sommità di un edificio è un parafulmine. Si tratta di un elemento progettato per proteggere gli edifici dai fulmini, fungendo da punto di scarico per le scariche elettriche atmosferiche. La sua presenza è fondamentale per garantire la sicurezza delle persone e delle strutture, prevenendo danni considerevoli. La funzione principale di questa installazione è attirare e deviare le scariche elettriche lontano dagli ambienti interni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un asta ritta sul tetto". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un asta ritta sul tetto nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Parafulmine

La definizione "Un asta ritta sul tetto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un asta ritta sul tetto" conferma che la soluzione 'Parafulmine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Parafulmine

P Padova A Ancona R Roma A Ancona F Firenze U Udine L Livorno M Milano I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un asta ritta sul tetto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Parafulmine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sovrasta molti edificiFu inventato da FranklinL asta appuntita sul tettoOgnuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tettoHanno tutte un tettoQuella del tetto è di tegoleSono diverse nel tetto