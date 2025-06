Affari disonesti nei cruciverba: la soluzione è Imbrogli

IMBROGLI

Perché la soluzione è Imbrogli? Imbrogliare significa ingannare o truccare qualcuno, spesso per ottenere un vantaggio sleale. È un comportamento disonesto che si manifesta in vari contesti, come giochi, affari o relazioni, e sottolinea la mancanza di correttezza. La parola richiama azioni ingannevoli e poco etiche, che compromettono la fiducia tra le persone e danneggiano la trasparenza. Conoscere il termine aiuta a riconoscere e respingere queste pratiche scorrette.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il benessere creato dagli affari che vanno beneSi dice di affari poco pulitiQuartiere degli affari a Londra

I Imola

M Milano

B Bologna

R Roma

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

