Uno a Manhattan - Soluzione Cruciverba: One

ONE

Lo sapevi che? New York: New York (IPA: /nju 'j?rk/, in inglese americano /nu 'j??k/ ), spesso chiamata New York City per distinguerla dall'omonimo Stato, e raramente Nuova York, è una città degli Stati Uniti d'America situata nello Stato di New York. Conosciuta nel mondo anche come la "Grande mela" (Big Apple), sorge su un'area di circa 785 km² alla foce del fiume Hudson, sull'Oceano Atlantico, mentre l'area metropolitana comprende anche aree situate nei due adiacenti Stati del New Jersey e del Connecticut.

