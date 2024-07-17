Szabó scrittrice e poetessa ungherese

Home / Soluzioni Cruciverba / Szabó scrittrice e poetessa ungherese

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Szabó scrittrice e poetessa ungherese' è 'Magda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAGDA

Perché la soluzione è Magda? Magda Szabó è una rinomata scrittrice e poetessa ungherese, nota per la profondità delle sue opere che esplorano temi come l’identità, la memoria e le relazioni umane. La sua voce si distingue per la capacità di combinare un linguaggio delicato con una forte carica emotiva, creando un legame intimo con il lettore. Attraverso le sue parole, Magda dà vita a personaggi complessi e a storie che riflettono la complessità della vita quotidiana in Ungheria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Szabó scrittrice e poetessa ungherese". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Szabó scrittrice e poetessa ungherese nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Magda

Questa pagina è dedicata alla definizione "Szabó scrittrice e poetessa ungherese" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Szabó scrittrice e poetessa ungherese" conferma che la soluzione 'Magda' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Magda

M Milano A Ancona G Genova D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Szabó scrittrice e poetessa ungherese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Magda' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il nome del regista ungherese SzabóLa Bachmann scrittrice e poetessa austriacaMagda la scrittrice ungherese de La portaLa Highsmith scrittrice di gialliScrittrice milanese del primo 900