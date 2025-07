La Bachmann scrittrice e poetessa austriaca nei cruciverba: la soluzione è Ingeborg

Home / Soluzioni Cruciverba / La Bachmann scrittrice e poetessa austriaca

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La Bachmann scrittrice e poetessa austriaca' è 'Ingeborg'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INGEBORG

Curiosità e Significato di Ingeborg

Non fermarti alla soluzione! Conosci Ingeborg più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Ingeborg.

Perché la soluzione è Ingeborg? Ingeborg è un nome proprio femminile di origine germanica, molto diffuso in Austria e Germania. Significa protettore della pace o sposa dell'ignoto, ed è associato a personalità sensibili e creative, come la celebre scrittrice e poetessa Ingeborg Bachmann, simbolo di cultura e profondità. Un nome ricco di storia e significato, perfetto per chi ama l’arte e la poesia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Szabó scrittrice e poetessa unghereseLa Highsmith scrittrice di gialliScrittrice milanese del primo 900La scrittrice FerranteLa poetessa che fu maestra e rivale di Pindaro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ingeborg

Se "La Bachmann scrittrice e poetessa austriaca" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

N Napoli

G Genova

E Empoli

B Bologna

O Otranto

R Roma

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O I V G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOVE" GIOVE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.