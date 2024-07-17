Sassolini di metallo nobile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sassolini di metallo nobile' è 'Pepite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PEPITE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sassolini di metallo nobile" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sassolini di metallo nobile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pepite? La parola si riferisce a minuscoli frammenti di un metallo di grande valore, spesso residui di lavorazioni o usure di oggetti preziosi. Questi piccoli pezzi possono accumularsi e rappresentare un segno di usura o di manipolazione di materiali nobili come l'oro o l'argento. La presenza di questi frammenti è spesso segno di un uso prolungato o di una lavorazione accurata.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sassolini di metallo nobile" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sassolini di metallo nobile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pepite:

P Padova E Empoli P Padova I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sassolini di metallo nobile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

