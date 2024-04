La definizione e la soluzione di 7 lettere: Metallo nobile. ARGENTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'argento è l'elemento chimico nella tavola periodica che ha simbolo Ag (dal latino Argentum) e numero atomico 47. È il secondo elemento del gruppo 11 del sistema periodico (collocato tra il rame e l'oro); fa quindi parte del blocco d, ed è un elemento di transizione della seconda serie (5° periodo). È un metallo di transizione tenero, bianco e lucido; l'argento è il migliore conduttore di calore ed elettricità fra tutti i metalli, e si trova in natura sia puro che sotto forma di minerale. Si usa nella monetazione, in fotografia e in gioielleria, in cui è protagonista di un'intera branca, l'argenteria, che riguarda coppe, cuccume, vassoi, ...

argento ( approfondimento) m

(chimica) (mineralogia) (metallurgia) elemento chimico solido, di aspetto bianco e lucente, facente parte dei metalli del blocco d, avente numero atomico 47, peso atomico 107,88 e simbolo chimico Ag; si usa per produrre monete, posate, gioielli e contatti elettrici (colore) (fisica) un colore simile al grigio (codice HEX:c0c0c0, RGB:192; 192; 192;) (araldica) l' argento è uno smalto araldico di colore bianco o argento. Nella rappresentazione monocromatica è simbolizzato dl colore bianco

Sillabazione

ar | gèn | to

Pronuncia

IPA: /ar'dnto/

Etimologia / Derivazione

dal latino argentum che significa "brillante"

Sinonimi

(al plurale) argenteria

Iperonimi

colore

Parole derivate

argentana, argentare, argentone, argenteo, argenteria, argentiera, argentiere, argentifero, argentina

Varianti

(antico) ariento

Proverbi e modi di dire

la parola è d'argento, il silenzio è d'oro : il tacere vale più che il parlare

: il tacere vale più che il parlare avere l'argento vivo addosso: essere agitato o in riferimento ad un bambino fisicamente molto attivo (per estensione dal significato letterale di essere affetto da tremore mercuriale)

