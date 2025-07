Il rompicapo ideato da un ungherese nel 1974 nei cruciverba: la soluzione è Cubo Di Rubik

CUBO DI RUBIK

Curiosità e Significato di Cubo Di Rubik

La parola Cubo Di Rubik è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Cubo Di Rubik.

Perché la soluzione è Cubo Di Rubik? Il Cubo di Rubik è un celebre rompicapo tridimensionale inventato nel 1974 da un ingegnere ungherese. Si tratta di un puzzle composto da sei facce colorate che, ruotando, sfida la capacità di combinare i colori correttamente. È diventato simbolo di ingegno e perseveranza, stimolando menti di tutte le età a trovare l'ordine tra i tanti pezzi disposti in modo apparentemente caotico.

Come si scrive la soluzione Cubo Di Rubik

C Como

U Udine

B Bologna

O Otranto

D Domodossola

I Imola

R Roma

U Udine

B Bologna

I Imola

K Kappa

