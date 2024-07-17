Il recipiente che si dà oltre al sacco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il recipiente che si dà oltre al sacco' è 'Sporta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPORTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il recipiente che si dà oltre al sacco" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il recipiente che si dà oltre al sacco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sporta? La sporta è un contenitore che si utilizza per trasportare oggetti, spesso più grande rispetto al sacco, e può essere realizzata con diversi materiali come tessuto, plastica o paglia. Essa viene impiegata per portare acquisti, vestiti o altri beni, offrendo praticità e capacità di carico superiore rispetto a un semplice sacco. La sua forma e robustezza la rendono ideale per molteplici usi quotidiani, rappresentando un accessorio utile e versatile.

Quando la definizione "Il recipiente che si dà oltre al sacco" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il recipiente che si dà oltre al sacco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sporta:

S Savona P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il recipiente che si dà oltre al sacco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

