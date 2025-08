Si riempie al mercato nei cruciverba: la soluzione è Sporta

SPORTA

Curiosità e Significato di Sporta

La parola Sporta è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sporta.

Perché la soluzione è Sporta? Sporta è un termine che indica un contenitore, come una borsa o una cesta, usato per trasportare o raccogliere oggetti. La parola deriva dal dialetto e si trova spesso in testi tradizionali italiani. Pensala come uno strumento pratico e versatile, ideale per portare con sé tutto ciò di cui hai bisogno durante la giornata. In sostanza, una sporta è il modo semplice per riempire e trasportare le proprie cose.

Come si scrive la soluzione Sporta

Stai cercando la risposta alla definizione "Si riempie al mercato"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T V A M I I Mostra soluzione



