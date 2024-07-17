Non distingue alcuni colori

SOLUZIONE: DALTONICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Non distingue alcuni colori" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non distingue alcuni colori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Daltonico? Colui che ha difficoltà a distinguere alcune sfumature cromatiche viene chiamato in modo particolare. Questa condizione influenza la percezione dei colori, rendendo complicato riconoscerli correttamente. La maggior parte delle persone con questa caratteristica non si rende conto della differenza, ma può influire su attività che richiedono una distinzione precisa dei toni. Si tratta di una condizione più comune di quanto si pensi e non è legata a problemi di vista.

La soluzione associata alla definizione "Non distingue alcuni colori" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non distingue alcuni colori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Daltonico:

D Domodossola A Ancona L Livorno T Torino O Otranto N Napoli I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non distingue alcuni colori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

