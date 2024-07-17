Il Marceau celebre mimo
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SOLUZIONE: MARCEL
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Perché la soluzione è Marcel? Marcel Marceau è stato un artista incredibile, famoso per la sua abilità nel comunicare senza parole attraverso il mimo. La sua arte si basava sulla capacità di esprimere emozioni e narrare storie utilizzando solo il corpo e il volto, senza pronunciare una singola parola. La sua tecnica raffinata e il suo talento unico hanno reso il suo nome sinonimo di perfezione nel mondo del teatro mimoso. La sua eredità continua a vivere nel cuore di chi apprezza l'arte silenziosa.
Il Marceau celebre mimo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Marcel
La definizione "Il Marceau celebre mimo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Marcel'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il Marceau celebre mimo
- Risposta: MARCEL
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: M_____
- Inizia con: M
- Finisce con: L
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Marcel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Marceau celebre mimo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con marceau: L arte di Marcel Marceau
Con celebre: Re Enrico V vi vinse una celebre battaglia della guerra dei Cent Anni