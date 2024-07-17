Il Marceau celebre mimo

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Marceau celebre mimo' è 'Marcel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARCEL

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Perché la soluzione è Marcel? Marcel Marceau è stato un artista incredibile, famoso per la sua abilità nel comunicare senza parole attraverso il mimo. La sua arte si basava sulla capacità di esprimere emozioni e narrare storie utilizzando solo il corpo e il volto, senza pronunciare una singola parola. La sua tecnica raffinata e il suo talento unico hanno reso il suo nome sinonimo di perfezione nel mondo del teatro mimoso. La sua eredità continua a vivere nel cuore di chi apprezza l'arte silenziosa.

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Il Marceau celebre mimo nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Marcel

La definizione "Il Marceau celebre mimo" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Marcel'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il Marceau celebre mimo

Il Marceau celebre mimo Risposta: MARCEL

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: M_____

M_____ Inizia con: M

M Finisce con: L

Le 6 lettere della soluzione

M Milano A Ancona R Roma C Como E Empoli L Livorno

La soluzione 'Marcel' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il Marceau celebre mimo". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.