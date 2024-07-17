Guadagnano nell essere riprese

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Guadagnano nell essere riprese' è 'Telegeniche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELEGENICHE

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Perché la soluzione è Telegeniche? Le telegeniche sono persone che risultano particolarmente fotogeniche e gradevoli davanti alla telecamera, attirando l’attenzione degli spettatori. La loro capacità di apparire naturali e affascinanti durante le riprese contribuisce al successo di programmi televisivi, film o pubblicità. La loro presenza aumenta il coinvolgimento del pubblico e può influenzare positivamente la ricezione del messaggio trasmesso. La loro abilità nel mantenere un’immagine attraente e convincente garantisce loro un guadagno nell’essere riprese.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Guadagnano nell essere riprese". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Guadagnano nell essere riprese nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Telegeniche

Se la definizione "Guadagnano nell essere riprese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Guadagnano nell essere riprese" conferma che la soluzione 'Telegeniche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Telegeniche

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli G Genova E Empoli N Napoli I Imola C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Guadagnano nell essere riprese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Telegeniche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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