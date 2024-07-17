Guadagnano nell essere riprese
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Guadagnano nell essere riprese' è 'Telegeniche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TELEGENICHE
Perché la soluzione è Telegeniche? Le telegeniche sono persone che risultano particolarmente fotogeniche e gradevoli davanti alla telecamera, attirando l’attenzione degli spettatori. La loro capacità di apparire naturali e affascinanti durante le riprese contribuisce al successo di programmi televisivi, film o pubblicità. La loro presenza aumenta il coinvolgimento del pubblico e può influenzare positivamente la ricezione del messaggio trasmesso. La loro abilità nel mantenere un’immagine attraente e convincente garantisce loro un guadagno nell’essere riprese.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Guadagnano nell essere riprese". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
Guadagnano nell essere riprese nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Telegeniche
Se la definizione "Guadagnano nell essere riprese" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Guadagnano nell essere riprese" conferma che la soluzione 'Telegeniche' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Telegeniche
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Guadagnano nell essere riprese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Telegeniche' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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