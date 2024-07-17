Colgono chi è sbigottito

SOLUZIONE: SPAESAMENTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Colgono chi è sbigottito" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colgono chi è sbigottito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Spaesamenti? Gli spaesamenti sono sensazioni di smarrimento e confusione che si manifestano quando ci si trova in ambienti sconosciuti o di fronte a situazioni impreviste. Questo stato di sbigottimento fa perdere il senso di orientamento e di sicurezza, lasciando la persona pervasa da un senso di estraneità. È un'esperienza comune quando si affrontano cambiamenti improvvisi o ambienti nuovi, portando a uno spaesato che si sente disorientato e insicuro.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Colgono chi è sbigottito" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colgono chi è sbigottito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Spaesamenti:

S Savona P Padova A Ancona E Empoli S Savona A Ancona M Milano E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colgono chi è sbigottito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

