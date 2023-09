Disorientato sbigottito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disorientato sbigottito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SMARRITO

Significato/Curiosita : Disorientato sbigottito

Numerosi aerei; i piloti dei douglas c-47 dakota/skytrain, terrorizzati o disorientati, paracadutarono gli uomini in luoghi spesso molto lontani da quelli prestabiliti... Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a new york (home alone 2: lost in new york) è un film del 1992 scritto e prodotto (come il predecessore) da...