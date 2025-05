C è chi le fa con i fichi secchi nei cruciverba: la soluzione è Nozze

Home / Soluzioni Cruciverba / C è chi le fa con i fichi secchi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è chi le fa con i fichi secchi' è 'Nozze'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NOZZE

Curiosità e Significato di "Nozze"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nozze più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nozze.

L'espressione indica matrimoni celebrati con pochi mezzi, spesso semplici o modesti, come usare fichi secchi (simbolo di poche risorse). La parola nozze si riferisce al matrimonio, frequentemente simbolo di unione semplice o modesta, in linea con il modo di dire.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: C è chi le vuole fare coi fichi secchiNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadioFa lacrimare e tossireChi lo dà fa partire il progetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Nozze

Se "C è chi le fa con i fichi secchi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

O Otranto

Z Zara

Z Zara

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T E L E M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MELITEA" MELITEA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.