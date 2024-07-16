Nocciola in inglese

Home / Soluzioni Cruciverba / Nocciola in inglese

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Nocciola in inglese' è 'Nut'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Nocciola in inglese', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 3 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: NUT

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "Nocciola in inglese [Soluzione Cruciverba 3 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Sara Verdi, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Per consultare altre definizioni simili, vedi anche: Nut.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste domande: George : narratrice ingleseLa George narratrice ingleseL isola inglese dei gatti senza codaMigliore in ingleseUno inglese

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Nocciola in inglese" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito. È possibile che la definizione "Nocciola in inglese" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell’autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani. Chi risolve cruciverba online o tramite app per smartphone può copiare la soluzione e inserirla direttamente nello schema. In alternativa, è sempre consigliabile prestare attenzione alla corretta sequenza delle lettere, aiutandosi con la dettatura lettera per lettera, per completare il cruciverba in modo preciso e senza errori.

Le 3 lettere della soluzione Nut:

N Napoli

U Udine

T Torino

Avere a disposizione una soluzione verificata per la definizione "Nocciola in inglese" consente di affrontare il cruciverba con maggiore tranquillità, evitando tentativi a vuoto e perdite di tempo. Che si tratti di una griglia su carta o di un gioco digitale, poter contare su una risposta affidabile rappresenta un supporto utile per completare lo schema in modo rapido e accurato. Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.