Provoca visioni fantastiche

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Provoca visioni fantastiche' è 'Allucinogeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALLUCINOGENO

Come completare la definizione Definizione: Provoca visioni fantastiche

Provoca visioni fantastiche Risposta: ALLUCINOGENO

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: A___________

A___________ Inizia con: A

A Finisce con: O

Definizione: "Provoca visioni fantastiche". Risposta: ALLUCINOGENO. Lunghezza: 12 lettere. Schema utile: A___________.

Perché la soluzione è Allucinogeno? Un allucinogeno è una sostanza che provoca visioni fantastiche, alterando la percezione della realtà. Quando viene assunto, questa sostanza può far apparire immagini, suoni o sensazioni che non esistono nel mondo reale, creando un’esperienza sensoriale intensa e spesso surreale. Le visioni generate dall’allucinogeno sono spesso considerate fuori dal comune e possono influenzare lo stato emotivo e mentale di chi le sperimenta. La loro natura rende queste sostanze uniche nel loro effetto sulla mente umana.

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Provoca visioni fantastiche". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Soluzione per 'Provoca visioni fantastiche' (12 lettere)

In presenza della definizione "Provoca visioni fantastiche", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Provoca visioni fantastiche" conferma che la soluzione 'Allucinogeno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Allucinogeno

Schema parole: 12

La soluzione inizia con A

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: A___________

Schema finale: ________GENO

Le 12 lettere della soluzione Allucinogeno

A Ancona L Livorno L Livorno U Udine C Como I Imola N Napoli O Otranto G Genova E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Provoca visioni fantastiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Allucinogeno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.