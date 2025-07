Un opera come Il signore degli anelli di J. R. R. Tolkien nei cruciverba: la soluzione è Trilogia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un opera come Il signore degli anelli di J. R. R. Tolkien' è 'Trilogia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRILOGIA

Curiosità e Significato di Trilogia

Vuoi sapere di più su Trilogia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Trilogia.

Perché la soluzione è Trilogia? Una trilogia è un’opera composta da tre parti, spesso racconti o film collegati tra loro per forma e trama. È una struttura narrativa molto comune nel cinema e nella letteratura, usata per sviluppare storie epiche e complesse. Proprio come Il Signore degli Anelli di Tolkien, che si divide in tre libri, la trilogia permette di approfondire personaggi e ambienti in modo più articolato e coinvolgente.

Come si scrive la soluzione Trilogia

La definizione "Un opera come Il signore degli anelli di J. R. R. Tolkien" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

R Roma

I Imola

L Livorno

O Otranto

G Genova

I Imola

A Ancona

