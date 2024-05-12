Un opera come Il signore degli anelli di J R R Tolkien

SOLUZIONE: TRILOGIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un opera come Il signore degli anelli di J R R Tolkien" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un opera come Il signore degli anelli di J R R Tolkien". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Trilogia? Una trilogia è una serie di tre opere che raccontano una storia complessa e articolata, spesso ambientata in mondi fantastici o storici. Questa forma permette di sviluppare personaggi e trame in modo più approfondito rispetto a un singolo racconto. La saga di Tolkien, ad esempio, si distingue per la sua struttura in tre parti che insieme formano un universo ricco di avventure e significati.

Per risolvere la definizione "Un opera come Il signore degli anelli di J R R Tolkien", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un opera come Il signore degli anelli di J R R Tolkien" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Trilogia:

T Torino R Roma I Imola L Livorno O Otranto G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un opera come Il signore degli anelli di J R R Tolkien" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

