Un attrezzo agricolo nei cruciverba: la soluzione è Erpice

Home / Soluzioni Cruciverba / Un attrezzo agricolo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un attrezzo agricolo' è 'Erpice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERPICE

Curiosità e Significato di "Erpice"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Erpice, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Erpice? L'erpice è un attrezzo agricolo fondamentale, utilizzato per lavorare il terreno dopo l'aratura. Grazie alle sue dentature, aiuta a sminuzzare le zolle e a livellare la superficie, preparando così un ambiente ideale per la semina. È uno strumento versatile, indispensabile per garantire una buona crescita delle coltivazioni.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Traccia solchi meno profondi dell aratroStrumento agricolo che s impiega dopo l araturaFrantuma il terrenoAttrezzo agricolo per tagliare le piantePiccolo attrezzo agricolo atto a recidereAttrezzo agricolo con il Vomere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Erpice

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un attrezzo agricolo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

R Roma

P Padova

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N T A G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TANGA" TANGA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.