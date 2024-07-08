Radici dell orto

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Radici dell orto' è 'Rape'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RAPE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Radici dell orto" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Radici dell orto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Rape? Le radici dell'orto rappresentano la parte sotterranea delle piante che assorbe acqua e nutrienti dal terreno, favorendo una crescita sana e rigogliosa. La rapa è una radice commestibile appartenente alla famiglia delle Brassicacee, caratterizzata da una forma rotonda o allungata e un sapore dolce e delicato. Questa verdura si coltiva facilmente in orto, richiedendo un terreno ben drenato e una buona esposizione al sole. La rapa è apprezzata sia cruda che cotta, contribuendo alla varietà di un orto ben curato.

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Radici dell orto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Rape

Questa pagina è dedicata alla definizione "Radici dell orto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Radici dell orto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Rape:

R Roma A Ancona P Padova E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Radici dell orto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Le radici da cui è vano spremere sangueDa esse non si cava sangueProducono gustose cimeGli alberi dell orto di GetsemaniDissetante prodotto dell ortoIl prodotto dell orto per la parmigianaUn prodotto dell ortoUn bitorzoluto prodotto dell orto