SOLUZIONE: DOSSIER

Perché la soluzione è Dossier? Un termine che indica l'insieme di documenti e informazioni raccolti per una richiesta, un progetto o una questione specifica. È un contenitore organizzato che permette di tenere tutto in ordine e facilmente consultabile. Spesso utilizzato in ambito amministrativo, legale o lavorativo, favorisce una gestione efficiente dei dati e delle pratiche. Questo insieme di materiali rappresenta un insieme strutturato di dati relativi a un caso o a un'attività.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La cartella contenente la pratica" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cartella contenente la pratica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Se la definizione "La cartella contenente la pratica" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cartella contenente la pratica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dossier:

D Domodossola O Otranto S Savona S Savona I Imola E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cartella contenente la pratica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

