La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La cartella della pratica' è 'Dossier'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

DOSSIER

Perché la soluzione è Dossier? Un dossier è un insieme di documenti raccolti per un caso, una questione o un progetto. Serve a conservare in modo ordinato tutte le informazioni necessarie per consultazioni future o per presentare una situazione in modo completo. Spesso utilizzato in ambito lavorativo o legale, permette di avere sotto controllo le varie fasi di un procedimento. La sua funzione principale è quella di facilitare l'accesso rapido ai dati e alle evidenze raccolte, garantendo efficienza e chiarezza.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La cartella della pratica" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cartella della pratica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

La cartella della pratica nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Dossier

Questa pagina è dedicata alla definizione "La cartella della pratica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cartella della pratica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Dossier:

D Domodossola O Otranto S Savona S Savona I Imola E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cartella della pratica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

