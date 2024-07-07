La sua cartina viene impiegata dai chimici nelle analisi

Sara Verdi | 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La sua cartina viene impiegata dai chimici nelle analisi' è 'Tornasole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORNASOLE

Perché la soluzione è Tornasole? Il tornasole è un pigmento naturale utilizzato dai chimici per identificare e verificare la presenza di acidi e basi nelle sostanze. La sua caratteristica principale è il cambiamento di colore in risposta alle diverse componenti chimiche, permettendo così analisi rapide e precise. Questa proprietà lo rende uno strumento fondamentale nei laboratori chimici, facilitando il riconoscimento immediato di variazioni nel pH delle soluzioni. La sua applicazione si estende a molteplici campi, dalla ricerca scientifica alla pratica didattica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La sua cartina viene impiegata dai chimici nelle analisi". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

La sua cartina viene impiegata dai chimici nelle analisi nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Tornasole

Se la definizione "La sua cartina viene impiegata dai chimici nelle analisi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La sua cartina viene impiegata dai chimici nelle analisi" conferma che la soluzione 'Tornasole' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tornasole

T Torino
O Otranto
R Roma
N Napoli
A Ancona
S Savona
O Otranto
L Livorno
E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La sua cartina viene impiegata dai chimici nelle analisi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tornasole' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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