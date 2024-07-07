Se è fatta è un espressione vuota e convenzionale nei cruciverba: la soluzione è Frase

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Se è fatta è un espressione vuota e convenzionale' è 'Frase'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRASE

Curiosità e Significato di Frase

Vuoi sapere di più su Frase? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Frase.

Come si scrive la soluzione Frase

Hai trovato la definizione "Se è fatta è un espressione vuota e convenzionale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

R Roma

A Ancona

S Savona

E Empoli

