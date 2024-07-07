Se è fatta è un espressione vuota e convenzionale nei cruciverba: la soluzione è Frase

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Se è fatta è un espressione vuota e convenzionale' è 'Frase'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRASE

Curiosità e Significato di Frase

Le 5 lettere della soluzione Frase:
F Firenze
R Roma
A Ancona
S Savona
E Empoli

