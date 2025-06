Lo decifra l egittologo nei cruciverba: la soluzione è Papiro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo decifra l egittologo' è 'Papiro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAPIRO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Papiro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Papiro.

Perché la soluzione è Papiro? Il papiro è un antico materiale di origine egizia, realizzato con le fibre delle piante di papiro, utilizzato come supporto per scrivere e documentare testi, opere d'arte e registrazioni. Considerato uno dei primi supporti per la scrittura, ha permesso di conservare conoscenze e storie di civiltà millenarie. Un vero tesoro per la storia e la cultura dell'umanità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo decifra un egittologoLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiumeSi battezzano con lo spumanteLo è Paperino

Se "Lo decifra l egittologo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

P Padova

I Imola

R Roma

O Otranto

