Costa parete a picco

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Costa parete a picco' è 'Ripa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIPA

Perché la soluzione è Ripa? Una ripa è una formazione rocciosa che si presenta come una parete a picco, spesso situata lungo le coste o lungo le scogliere. La sua caratteristica principale consiste nella verticalità o quasi della parete, che si alza improvvisamente dal mare o dal terreno circostante. Questa conformazione naturale crea un forte impatto visivo e rappresenta un ostacolo naturale che definisce il paesaggio. La presenza di ripide rupi come queste influenza l'ecosistema e le attività umane nella zona.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costa parete a picco". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Costa parete a picco nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ripa

Questa pagina è dedicata alla definizione "Costa parete a picco" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costa parete a picco" conferma che la soluzione 'Ripa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ripa

R Roma I Imola P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costa parete a picco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ripa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Costa scoscesaSponda erta di un fiumeUna scarpata costiera a piccoUna parete da ufficiI viaggi organizzati da MSC e CostaUn sostegno da pareteLa Costa nei pressi di VillasimiusArcipelago spagnolo al largo della costa nordoccidentale dell Africa