Diretto collaboratore di un ministro
La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Diretto collaboratore di un ministro' è 'Sottosegretario Di Stato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Perchè la soluzione è Sottosegretario Di Stato? Un sottosegretario di stato è una figura che lavora a stretto contatto con un ministro, aiutandolo nelle sue funzioni e nelle decisioni quotidiane. Spesso si occupa di compiti specifici, garantendo che le linee guida siano seguite e facilitando la comunicazione tra il governo e le istituzioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Diretto collaboratore di un ministro nei cruciverba: la soluzione di 22 lettere è Sottosegretario Di Stato
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Diretto collaboratore di un ministro
- Risposta: SOTTOSEGRETARIO DI STATO
- Lunghezza: 22 lettere
- Schema parole: 15-2-5
- Schema utile: S______________ __ _____
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 22 lettere della soluzione
La soluzione 'Sottosegretario Di Stato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diretto collaboratore di un ministro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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