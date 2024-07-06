Diretto collaboratore di un ministro

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La soluzione di 22 lettere per la definizione 'Diretto collaboratore di un ministro' è 'Sottosegretario Di Stato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Perchè la soluzione è Sottosegretario Di Stato? Un sottosegretario di stato è una figura che lavora a stretto contatto con un ministro, aiutandolo nelle sue funzioni e nelle decisioni quotidiane. Spesso si occupa di compiti specifici, garantendo che le linee guida siano seguite e facilitando la comunicazione tra il governo e le istituzioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Diretto collaboratore di un ministro nei cruciverba: la soluzione di 22 lettere è Sottosegretario Di Stato

Per risolvere la definizione "Diretto collaboratore di un ministro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Sottosegretario Di Stato'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Diretto collaboratore di un ministro

Diretto collaboratore di un ministro Risposta: SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Lunghezza: 22 lettere

22 lettere Schema parole: 15-2-5

15-2-5 Schema utile: S______________ __ _____

S______________ __ _____ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 22 lettere della soluzione

S Savona O Otranto T Torino T Torino O Otranto S Savona E Empoli G Genova R Roma E Empoli T Torino A Ancona R Roma I Imola O Otranto D Domodossola I Imola S Savona T Torino A Ancona T Torino O Otranto

La soluzione 'Sottosegretario Di Stato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Diretto collaboratore di un ministro". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.