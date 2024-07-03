Un sostanzioso happy hour con drink e cibi al buffet

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un sostanzioso happy hour con drink e cibi al buffet' è 'Apericena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: APERICENA

Perché la soluzione è Apericena? L’apericena rappresenta un momento conviviale che combina il piacere di un aperitivo tradizionale con un’ampia scelta di cibi e bevande, spesso serviti in un buffet. Questa abitudine si diffonde in locali e ristoranti, offrendo ai partecipanti l’opportunità di socializzare in modo informale e rilassato. La sua natura sostanziosa permette di gustare diverse pietanze, rendendo l’esperienza più completa rispetto a un semplice aperitivo. È un’occasione per trascorrere piacevoli serate in compagnia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un sostanzioso happy hour con drink e cibi al buffet". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un sostanzioso happy hour con drink e cibi al buffet nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Apericena

La soluzione associata alla definizione "Un sostanzioso happy hour con drink e cibi al buffet" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un sostanzioso happy hour con drink e cibi al buffet" conferma che la soluzione 'Apericena' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Apericena

A Ancona P Padova E Empoli R Roma I Imola C Como E Empoli N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un sostanzioso happy hour con drink e cibi al buffet" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Apericena' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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