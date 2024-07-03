Sorgente alimentata da una falda che affiora in pianura

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Sorgente alimentata da una falda che affiora in pianura' è 'Risorgiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISORGIVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sorgente alimentata da una falda che affiora in pianura" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sorgente alimentata da una falda che affiora in pianura". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Risorgiva? Una risorgiva rappresenta un corso d'acqua che nasce spontaneamente in superficie grazie all'affioramento di acque sotterranee provenienti da una falda. Questa sorgente si manifesta in pianura e fornisce un apporto costante di acqua, contribuendo alla formazione di piccoli corsi o stagni. La presenza di una risorgiva indica un equilibrio tra le acque sotterranee e quelle superficiali, diventando un elemento fondamentale per l'ecosistema locale e la biodiversità della zona.

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Sorgente alimentata da una falda che affiora in pianura nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Risorgiva

Per risolvere la definizione "Sorgente alimentata da una falda che affiora in pianura", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sorgente alimentata da una falda che affiora in pianura" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Risorgiva:

R Roma I Imola S Savona O Otranto R Roma G Genova I Imola V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sorgente alimentata da una falda che affiora in pianura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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