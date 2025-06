Rigare a zone nei cruciverba: la soluzione è Striare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rigare a zone' è 'Striare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STRIARE

Curiosità e Significato di "Striare"

Vuoi sapere di più su Striare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Striare.

Perché la soluzione è Striare? Striare significa creare linee sottili e parallele sulla superficie di un materiale, come il legno o la pelle, attraverso un'azione di raschiatura o incisione. Questo processo può essere utilizzato per decorare, preparare o migliorare l'aspetto di un oggetto, rendendolo più interessante e caratteristico. In pratica, è un metodo per aggiungere texture e personalità a vari materiali.

Come si scrive la soluzione Striare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rigare a zone", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

