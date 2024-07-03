Il Polanski regista di Chinatown

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Polanski regista di Chinatown' è 'Roman'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROMAN

Perché la soluzione è Roman? Roman Polanski, celebre regista di origine polacca, è noto per aver diretto il film Chinatown, un capolavoro del genere noir. La sua abilità nel creare atmosfere intense e narrazioni complesse si riflette in questa pellicola, considerata uno dei suoi lavori più significativi. La sua esperienza e il suo stile distintivo hanno contribuito a plasmare il cinema contemporaneo, lasciando un'impronta indelebile nel mondo della regia. La sua carriera è segnata da opere che continuano a essere studiate e ammirate.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Polanski regista di Chinatown". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il Polanski regista di Chinatown nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Roman

La soluzione associata alla definizione "Il Polanski regista di Chinatown" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Polanski regista di Chinatown" conferma che la soluzione 'Roman' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Roman

R Roma O Otranto M Milano A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Polanski regista di Chinatown" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Roman' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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