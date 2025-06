Si guarnisce con il contorno nei cruciverba: la soluzione è Pietanza

PIETANZA

Curiosità e Significato di "Pietanza"

La parola Pietanza è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pietanza.

Perché la soluzione è Pietanza? Si guarnisce con il contorno indica un piatto arricchito con accompagnamenti come verdure, insalate o salse, per renderlo più gustoso e completo. La parola pietanza si riferisce a un alimento o una portata servita durante un pasto, che può essere principale o secondaria. In sostanza, una pietanza ben guarnita rende il pasto più invitante e saporito.

Come si scrive la soluzione Pietanza

Se "Si guarnisce con il contorno" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

E Empoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

