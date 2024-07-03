Giovano ai malati

Sara Verdi | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Giovano ai malati' è 'Cure'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CURE

Perchè la soluzione è Cure? Le cure sono un aiuto importante per chi attraversa momenti difficili di salute. Offrono conforto e sostegno, rendendo più leggere le giornate e aiutando le persone a sentirsi meno sole. È un gesto di attenzione e affetto che fa la differenza nella loro vita quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Giovano ai malati
  • Risposta: CURE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: C___
  • Inizia con: C
  • Finisce con: E
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Giovano ai malati nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cure

Per risolvere la definizione "Giovano ai malati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cure'.

Le 4 lettere della soluzione

C Como
U Udine
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Cure' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Giovano ai malati". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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