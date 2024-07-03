Giovano ai malati
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SOLUZIONE: CURE
Perchè la soluzione è Cure? Le cure sono un aiuto importante per chi attraversa momenti difficili di salute. Offrono conforto e sostegno, rendendo più leggere le giornate e aiutando le persone a sentirsi meno sole. È un gesto di attenzione e affetto che fa la differenza nella loro vita quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Giovano ai malati
- Risposta: CURE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: C___
- Inizia con: C
- Finisce con: E
Giovano ai malati nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cure
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Le 4 lettere della soluzione
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