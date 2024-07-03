Giovano ai malati

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Giovano ai malati' è 'Cure'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CURE

Perchè la soluzione è Cure? Le cure sono un aiuto importante per chi attraversa momenti difficili di salute. Offrono conforto e sostegno, rendendo più leggere le giornate e aiutando le persone a sentirsi meno sole. È un gesto di attenzione e affetto che fa la differenza nella loro vita quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Giovano ai malati

Giovano ai malati Risposta: CURE

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: C___

C___ Inizia con: C

C Finisce con: E

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Giovano ai malati nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cure

Per risolvere la definizione "Giovano ai malati", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Cure'.

Le 4 lettere della soluzione

C Como U Udine R Roma E Empoli

La soluzione 'Cure' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Giovano ai malati". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.