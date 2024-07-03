Chiusa con la sbarra

SOLUZIONE: SPRANGATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Chiusa con la sbarra" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Chiusa con la sbarra". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Sprangata? Una chiusura che si utilizza per sigillare un'apertura o un varco, impedendo l'accesso o la fuoriuscita di persone o oggetti, spesso rinforzata con un elemento di sicurezza. Può essere fatta di diversi materiali e presenta un meccanismo di blocco che, una volta chiusa, garantisce protezione e isolamento. Questo tipo di fermo viene impiegato comunemente in ambienti industriali, magazzini o in situazioni di emergenza per assicurare che nulla possa passare senza autorizzazione. La sua funzione principale è quella di creare una barriera stabile e affidabile.

Se la definizione "Chiusa con la sbarra" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Chiusa con la sbarra" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sprangata:

S Savona P Padova R Roma A Ancona N Napoli G Genova A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Chiusa con la sbarra" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

