Un cartellone pubblicitario - Soluzione Cruciverba: Affiche

AFFICHE

Lo sapevi che? Carlito's Way: Carlito's Way è un film del 1993 diretto da Brian De Palma, con Al Pacino e Sean Penn, annoverato tra i capolavori del regista statunitense. Basato sui romanzi Carlito's Way e, principalmente, After Hours del giudice e scrittore Edwin Torres, si decise di usare il titolo del primo libro per evitare che la pellicola potesse essere confusa con il film Fuori orario (1985) di Martin Scorsese, il cui titolo originale è proprio After Hours.

Qui trovi le soluzioni corrette per completare cruciverba e giochi enigmistici con facilità. Zazoom è il punto di riferimento ideale per gli appassionati di cruciverba, siano essi esperti o principianti desiderosi di mettersi alla prova.