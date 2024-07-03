Un Arturo tra i più noti pittori del Novecento

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un Arturo tra i più noti pittori del Novecento' è 'Tosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un Arturo tra i più noti pittori del Novecento" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un Arturo tra i più noti pittori del Novecento". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Tosi? Tosi rappresenta uno degli artisti più celebri del Novecento, distinguendosi per il suo stile innovativo e la capacità di catturare emozioni profonde. La sua opera ha lasciato un segno indelebile nel panorama artistico italiano, influenzando generazioni successive. Con un talento unico, Tosi ha saputo interpretare il suo tempo attraverso quadri che ancora oggi suscitano ammirazione e riflessione.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un Arturo tra i più noti pittori del Novecento" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un Arturo tra i più noti pittori del Novecento" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tosi:

T Torino O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un Arturo tra i più noti pittori del Novecento" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

