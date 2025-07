Vivono allo stato primitivo nei cruciverba: la soluzione è Selvaggi

Home / Soluzioni Cruciverba / Vivono allo stato primitivo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vivono allo stato primitivo' è 'Selvaggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SELVAGGI

Curiosità e Significato di Selvaggi

Approfondisci la parola di 8 lettere Selvaggi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Selvaggi? Selvaggi indica persone o creature che vivono in modo naturale, senza influenze della civiltà moderna, mantenendo uno stile di vita primitivo e legato all’ambiente. È un termine spesso usato per descrivere culture antiche o comunità isolate che conservano tradizioni e modalità di vivere molto vicine alla natura. In sintesi, rappresenta un modo di vivere ancora allo stato naturale, lontano dalla società moderna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Relativi allo Stato con Addis AbebaIl tessuto allo stato grezzoRiporta allo stato iniziale un sistema informaticoRelativo allo stato di conservazione di motoAllo stato potenziale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Selvaggi

Stai cercando la risposta alla definizione "Vivono allo stato primitivo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

L Livorno

V Venezia

A Ancona

G Genova

G Genova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O R O B M A C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROCAMBOLE" ROCAMBOLE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.