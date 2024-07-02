La punta dell Argentina

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La punta dell Argentina' è 'Patagonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATAGONIA

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Perché la soluzione è Patagonia? La Patagonia è una regione geografica situata all’estremo sud dell’America del Sud, caratterizzata da paesaggi suggestivi e vasti spazi naturali. Essa si estende tra il Cile e l’Argentina, offrendo scenari di montagne, ghiacciai e steppe. La punta più meridionale dell’Argentina, spesso chiamata anche la punta del continente, si trova proprio in questa area. La sua bellezza selvaggia e la varietà di ambienti la rendono un luogo unico e affascinante.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La punta dell Argentina". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La punta dell Argentina nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Patagonia

La definizione "La punta dell Argentina" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La punta dell Argentina" conferma che la soluzione 'Patagonia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Patagonia

P Padova A Ancona T Torino A Ancona G Genova O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La punta dell Argentina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Patagonia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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