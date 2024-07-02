Nave con enormi serbatoi

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Nave con enormi serbatoi' è 'Turbocisterna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TURBOCISTERNA

Perché la soluzione è Turbocisterna? Una turbo cisterna è una nave progettata specificamente per il trasporto di grandi quantità di liquidi, come petrolio o altre sostanze chimiche, grazie alla presenza di enormi serbatoi integrati nella struttura. Questa imbarcazione è costruita per garantire sicurezza e efficienza durante il viaggio, mantenendo le caratteristiche di resistenza e stabilità necessarie per trasportare carichi pesanti e pericolosi. La sua capacità di contenere grandi volumi rende la turbo cisterna fondamentale nel settore marittimo del trasporto di liquidi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nave con enormi serbatoi". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Nave con enormi serbatoi nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Turbocisterna

La definizione "Nave con enormi serbatoi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nave con enormi serbatoi" conferma che la soluzione 'Turbocisterna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Turbocisterna

T Torino U Udine R Roma B Bologna O Otranto C Como I Imola S Savona T Torino E Empoli R Roma N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nave con enormi serbatoi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Turbocisterna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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