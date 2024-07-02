Nave con enormi serbatoi
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Nave con enormi serbatoi' è 'Turbocisterna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TURBOCISTERNA
Perché la soluzione è Turbocisterna? Una turbo cisterna è una nave progettata specificamente per il trasporto di grandi quantità di liquidi, come petrolio o altre sostanze chimiche, grazie alla presenza di enormi serbatoi integrati nella struttura. Questa imbarcazione è costruita per garantire sicurezza e efficienza durante il viaggio, mantenendo le caratteristiche di resistenza e stabilità necessarie per trasportare carichi pesanti e pericolosi. La sua capacità di contenere grandi volumi rende la turbo cisterna fondamentale nel settore marittimo del trasporto di liquidi.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nave con enormi serbatoi". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Nave con enormi serbatoi nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Turbocisterna
La definizione "Nave con enormi serbatoi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nave con enormi serbatoi" conferma che la soluzione 'Turbocisterna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Turbocisterna
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nave con enormi serbatoi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Turbocisterna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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